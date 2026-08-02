Zadržavanja na putničkim terminalima graničnih prelaza od 20 minuta do sat vremena

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Zadržavanja na putničkim terminalima graničnih prelaza od 20 minuta do sat vremena

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, na izlazu, vozila se zadržavaju od 20 minuta do najviše sat vremena, a najduže se čeka na Batrovcima.

Na Gradini, putnička vozila se na izlazu zadržavaju 20 minuta i radi se u sedam traka, dok na Preševu, gde se radi u osam traka, čekaju pola sata, a na Batrovcima čekaju sat vremena, pri čemu je međuprostor popunjen i radi se u četiri trake, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Na teretnim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Pred nama je poslednji dan prvog
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

AMSS: Na Batrovcima zadržavanja oko sat prilikom izlaza iz Srbije

AMSS: Na Batrovcima zadržavanja oko sat prilikom izlaza iz Srbije

N1 Info pre 1 sat
Najduže se trenutno čeka na Batrovcima - oko sat vremena, ali se kasnije očekuju gužve

Najduže se trenutno čeka na Batrovcima - oko sat vremena, ali se kasnije očekuju gužve

Radio 021 pre 1 sat
(Foto) Haos na putevima u Srbiji! AMSS izdao hitno upozorenje, ovaj koridor maksimalno opterećen: Stvaraju se ogromne gužve i…

(Foto) Haos na putevima u Srbiji! AMSS izdao hitno upozorenje, ovaj koridor maksimalno opterećen: Stvaraju se ogromne gužve i na granicama, evo gde je najkritičnije

Blic pre 2 sata
Kritično stanje na graničnim prelazima širom Srbije: AMSS poslao hitno upozorenje, ovo morate da znate

Kritično stanje na graničnim prelazima širom Srbije: AMSS poslao hitno upozorenje, ovo morate da znate

Mondo pre 1 sat
Čekanja na granici rastu: Evo koliko stajanja na granici rizikujete ako krenete sad ma put

Čekanja na granici rastu: Evo koliko stajanja na granici rizikujete ako krenete sad ma put

Telegraf pre 3 sata
Najduže kolone automobila na granici sa Hrvatskom, čeka se i na drugim prelazima

Najduže kolone automobila na granici sa Hrvatskom, čeka se i na drugim prelazima

Danas pre 15 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Koridor 10PreševoBatrovciAMSSgranicni prelazi

Društvo, najnovije vesti »

UFC i 'definicija američke moći': Borbe u kavezu kao Trampova diplomatija i u Srbiji

UFC i 'definicija američke moći': Borbe u kavezu kao Trampova diplomatija i u Srbiji

BBC News pre 8 minuta
Nastavlja se povratak medicinskih radnika u Srbiju

Nastavlja se povratak medicinskih radnika u Srbiju

RTV pre 18 minuta
Dunav sve plići – otežana plovidba, prepakuju se barže, a u lukama sve manje robe

Dunav sve plići – otežana plovidba, prepakuju se barže, a u lukama sve manje robe

RTS pre 23 minuta
Matrescencija: Duboka promena koju mnoge žene dožive posle rođenja deteta

Matrescencija: Duboka promena koju mnoge žene dožive posle rođenja deteta

Radio 021 pre 8 minuta
"Više sam plakao za Titom nego za svojim roditeljima" Penzioner iz Brnjaka na Kosovu o odnosima sa komšijama iz Raškog okruga…

"Više sam plakao za Titom nego za svojim roditeljima" Penzioner iz Brnjaka na Kosovu o odnosima sa komšijama iz Raškog okruga: "Mi njima Bajram, oni nama Božić"

Blic pre 13 minuta