Zadržavanja na putničkim terminalima graničnih prelaza od 20 minuta do sat vremena

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, na izlazu, vozila se zadržavaju od 20 minuta do najviše sat vremena, a najduže se čeka na Batrovcima.

Na Gradini, putnička vozila se na izlazu zadržavaju 20 minuta i radi se u sedam traka, dok na Preševu, gde se radi u osam traka, čekaju pola sata, a na Batrovcima čekaju sat vremena, pri čemu je međuprostor popunjen i radi se u četiri trake, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Na teretnim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Pred nama je poslednji dan prvog