Trener IMT-a ovim kupio grobare: „Ko pobedi veliki Partizan, ne može da bude nezadovoljan!“

Nije mogao da sakrije zadovoljstvo nakon spektakularne pobede! Fudbaleri IMT-a nastavili su sjajan start sezone, pošto su u dramatičnoj završnici savladali Partizan sa 2:1 u trećem kolu Superlige Srbije.

Gol odluke postigao je Lebi u prvom minutu sudijske nadoknade, nakon što je prethodno Vukotić iz slobodnog udarca poništio vođstvo gostiju koje je doneo Žagar. Posle utakmice trener IMT-a Zoran Popović nije krio zadovoljstvo zbog velikog trijumfa. Strateg „traktorista“ istakao je da njegova ekipa ima veliki razlog za slavlje, ali je naglasio da je rano isključenje Zekovića u velikoj meri uticalo na razvoj meča. „Znate šta, ko pobedi veliki Partizan, ne može da bude