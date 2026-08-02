Vajt oduševljen Srbijom: „Medić ima sve da postane superstar“ – baklje ipak više ne želi da vidi!

Prvi čovek UFC-a pohvalio je Beograd, atmosferu i srpskog borca, dok je jednu tvrdnju o rekordu Arene potrebno precizno objasniti.

Prvi UFC događaj održan u Srbiji ispunio je očekivanja Dejna Vajta, koji posle spektakla u Beogradskoj areni nije skrivao oduševljenje viđenim borbama, atmosferom i nastupom Uroša Medića. Prvi čovek najveće svetske MMA organizacije saopštio je da je događaju prisustvovalo 18.623 gledalaca, dok je prihod od prodatih ulaznica iznosio približno 2,49 miliona dolara. „Publika je bila neverovatna, luda u najboljem mogućem smislu. Videli smo najveći broj završnica u prvoj