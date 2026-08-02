Dašić nakon događaja u centru Kragujevca: Stavovi se brane rečima, a ne oružjem

iKragujevac pre 1 sat
Dašić nakon događaja u centru Kragujevca: Stavovi se brane rečima, a ne oružjem

Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić oglasio se povodom događaja na Trgu vojvode Radomira Putnika, nakon što je privedena osoba kod koje su pronađeni opasni predmeti.

Dašić je naveo da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova brzom i profesionalnom reakcijom sprečili moguće teže posledice. Poručio je da političke razlike ne smeju da prerastu u strah, pretnje i nasilje, ocenivši da takvo ponašanje predstavlja udar na bezbednost građana, a ne političku borbu. Gradonačelnik očekuje da nadležni organi u potpunosti rasvetle sve okolnosti slučaja, utvrde činjenice i odgovornost, kao i da svako ko je prekršio zakon snosi
Otvori na ikragujevac.com

Povezane vesti »

MUP: U centru Kragujevca pronađeni sekira, nož i gasno-startni pištolj

MUP: U centru Kragujevca pronađeni sekira, nož i gasno-startni pištolj

Pravo u centar pre 16 minuta
SNS Kragujevac traži da se utvrde sve okolnosti događaja na gradskom trgu

SNS Kragujevac traži da se utvrde sve okolnosti događaja na gradskom trgu

iKragujevac pre 1 sat
N1: Muškarac sa oružjem uhapšen kod štanda SNS u Kragujevcu

N1: Muškarac sa oružjem uhapšen kod štanda SNS u Kragujevcu

Danas pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaKragujevacNikola Dašić

Regioni, najnovije vesti »

Elektrodistribucija Niš 02.08.2026

Elektrodistribucija Niš 02.08.2026

Gradski portal 018 pre 1 minut
Dvadesetogodišnjak uhapšen u centru Kragujevca

Dvadesetogodišnjak uhapšen u centru Kragujevca

Infozija pre 1 minut
Mesto u Španiji o kojem Srbi retko razmišljaju: Zašto bi San Sebastijan trebalo da bude vaš sledeći izbor

Mesto u Španiji o kojem Srbi retko razmišljaju: Zašto bi San Sebastijan trebalo da bude vaš sledeći izbor

Šabačke novosti pre 11 minuta
Švajcarac pokušao da podmiti srpske policajce nakon divljanja auto-putem: Nudio novac da izbegne sud, završio iza rešetaka

Švajcarac pokušao da podmiti srpske policajce nakon divljanja auto-putem: Nudio novac da izbegne sud, završio iza rešetaka

RINA pre 1 minut
Vučić: Spremamo nova iznenađenja za Niš, Pavlović će uskoro izaći sa važnim vestima

Vučić: Spremamo nova iznenađenja za Niš, Pavlović će uskoro izaći sa važnim vestima

Glas juga pre 51 minuta