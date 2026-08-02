Dašić nakon događaja u centru Kragujevca: Stavovi se brane rečima, a ne oružjem

Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić oglasio se povodom događaja na Trgu vojvode Radomira Putnika, nakon što je privedena osoba kod koje su pronađeni opasni predmeti.

Dašić je naveo da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova brzom i profesionalnom reakcijom sprečili moguće teže posledice. Poručio je da političke razlike ne smeju da prerastu u strah, pretnje i nasilje, ocenivši da takvo ponašanje predstavlja udar na bezbednost građana, a ne političku borbu. Gradonačelnik očekuje da nadležni organi u potpunosti rasvetle sve okolnosti slučaja, utvrde činjenice i odgovornost, kao i da svako ko je prekršio zakon snosi