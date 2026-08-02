Kragujevčanin uhapšen u Budvi: Policija zaplenila marihuanu, kokain i novac

Na plaži Bečići kod državljanina Srbije M.M. iz Kragujevca, koji boravi u Budvi, pronađeno je oko 200 grama marihuane i sedam pakovanja kokaina.

Uprava policije Crne Gore saopštila je da su tokom pretresa pronađeni i vaga za precizno merenje, kao i 1.320 evra za koje se sumnja da potiču od prodaje narkotika. Nakon kriminalističke obrade, M.M. je po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je tokom kontrole pronašla marihuanu i kod V.F. (35) i N.Dž. (19),