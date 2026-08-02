Medicinski tehničar sa iskustvom iz Švedske vraća se u Kragujevac

iKragujevac pre 1 sat
Medicinski tehničar sa iskustvom iz Švedske vraća se u Kragujevac

Još deset zdravstvenih radnika iz dijaspore vraća se u Srbiju, među njima i medicinski tehničar koji će raditi u Zavodu za urgentnu medicinu Kragujevac.

Ugovore o radu povratnicima je uručio ministar zdravlja Zlatibor Lončar, a njihov povratak organizovan je posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja. Lekari, farmaceuti, medicinske sestre i tehničari prethodno su radili u Nemačkoj, Švedskoj, Sloveniji i Norveškoj, a posao će nastaviti u zdravstvenim ustanovama u Vranju, Kruševcu, Kraljevu, Pećincima, Somboru, Kragujevcu, Aleksincu, Prokuplju, Novom Sadu i Beogradu. U Kragujevac se vraća
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