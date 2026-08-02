Temperature do 40 stepeni od 5. do 8. avgusta, službe u Kragujevcu u punoj pripravnosti

Područje Šumadije od 5. do 8. avgusta očekuje izražen toplotni talas, uz temperature koje bi u pojedinim mestima mogle da dostignu 40 stepeni Celzijusa.

Prema podacima Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, od 8. do 13. avgusta predviđa se privremeno slabljenje vrućina, uz lokalne nestabilnosti i najviše dnevne temperature od 30 do 35 stepeni. Nakon toga ponovo se očekuje porast temperature i nastavak toplotnog talasa. Nadležni upozoravaju da dugotrajne visoke temperature povećavaju opasnost od toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije. Posebno treba da budu oprezni deca, starije osobe, hronični bolesnici,