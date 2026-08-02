Eksplozija u centru Moskve odnela tri života, više od 20 povređenih

IndeksOnline pre 33 minuta
Eksplozija u centru Moskve odnela tri života, više od 20 povređenih

Najmanje tri osobe su poginule, dok je više od 20 povređeno u snažnoj eksploziji koja se dogodila u subotu uveče u blizini restorana na Kudrinskom trgu u centru Moskve.

Prema dosadašnjim informacijama ruskih vlasti, eksplozivnu napravu nosila je žena koja je pokušala da uđe u restoran, ali ju je na ulazu zaustavio radnik obezbeđenja. U eksploziji su život izgubili žena, pripadnik obezbeđenja i jedan gost restorana. Istraga je u toku, a nadležni još utvrđuju da li je žena bila svesna da nosi eksploziv i da li je naprava aktivirana daljinski ili na drugi način. U trenutku eksplozije restoran nije primao goste jer je bio zatvoren
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