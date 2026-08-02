Rasim Ljajić se povukao sa čela SDPS, stranka izabrala novo rukovodstvo

IndeksOnline pre 1 sat
Rasim Ljajić se povukao sa čela SDPS, stranka izabrala novo rukovodstvo

Rasim Ljajić podneo je ostavku na mesto predsednika Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS), čime je okončao dugogodišnji mandat na čelu stranke.

Odluka je potvrđena na izbornoj skupštini, na kojoj su delegati izabrali novog predsednika koji će ubuduće predvoditi partiju. Ljajić je tokom svoje političke karijere obavljao više važnih državnih funkcija, uključujući i mesto potpredsednika Vlade Srbije, a godinama je bio jedno od najprepoznatljivijih lica SDPS. Na skupštini je predstavljeno i novo rukovodstvo, uz najavu nastavka političkog delovanja u skladu sa programskim opredeljenjima stranke. Novi predsednik
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