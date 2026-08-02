Jovana Arsić osvojila bronzu u disciplini skif na Evropskom prvenstvu u veslanju

Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić osvojila je danas bronzanu medalju u disciplini skif (W1x) na Evropskom prvenstvu, koje je održano u italijanskom Varezeu.

Reprezentativka Srbije u veslanju Jovana Arsić, FOTO TANJUG/ VESLAČKI SAVEZ SRBIJE Arsić je u finalu zabeležila vreme od sedam minuta, 21 sekunda i 58 stotinki. Zlatna medalja pripala je Britanki Loren Henri (7:15.11), dok je drugo mesto zauzela Litvanka Viktorija Senkute (7:19.22). Ovo je druga medalja za Srbiju na EP u Varezeu, pošto su u subotu do zlata stigli Martin Mačković i Nikolaj Pimenov u disciplini dubl skul. "Zadovoljna sam rezultatom, posebno imajući u