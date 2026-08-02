Policija Crne Gore: Jovan Mrvaljević ubijen u okolini Nikšića

Insajder pre 5 sati  |  Beta
Policija Crne Gore: Jovan Mrvaljević ubijen u okolini Nikšića

Nikšićanin Jovan Mrvaljević ubijen je večeras u mestu Kapino polje nadomak tog grada, a policija navodi da je reč o članu jedne organizovane kriminalne grupe.

Rotacija, foto: Insajder Policija traga za počiniocima ubistva. Mediji navode da je ubijeni Mrvaljević važio za visokopozicioniranog pripadnika škaljarskog klana, a početkom 2021. godine osumnjičen je da je bio deo grupe koja je pokušala ubistvo beogradskih kriminalaca Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u Tivtu. Policija je zvanično saopštila da je večeras u Nikšiću, oko 20 časova, u naselju Kapino polje, došlo do upotrebe vatrenog oružja od za sada nepoznatog
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