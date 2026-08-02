Sudar dva helikoptera za gašenje požara blizu Atine, ne zna se stanje posada

Insajder pre 1 sat  |  Beta
Sudar dva helikoptera za gašenje požara blizu Atine, ne zna se stanje posada

Dva helikoptera za gašenje požara sudarila su se danas tokom akcije u oblasti Porto Germeno u blizini Atine, gde jaki vetrovi šire vatru, saopštile su vlasti.

Požari u Grškoj, foto: Tanjug/AP Photo/Giannis Angelakis Oba helikoptera su, prema navodima vatrogasaca, imala dvočlanu posadu. Akcija potrage i spasavanja je u toku, a vlasti nisu saopštile stanje članova posada. Vatrogasci u Grčkoj danas se bore sa velikim šumskim požarom koji je uništio više od 100 kuća severozapadno od Atine, dok su delovi Kefalonije evakuisani zbog drugog požara. Raspoređeno je skoro 500 vatrogasaca sa vozilima, teškim mašinama i letelicama,
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