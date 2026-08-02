Vučić: Imamo velike probleme u energetici zbog suše i kotacija nafte, nadam se da nećemo morati da zaustavljamo rafineriju

Insajder pre 1 sat  |  Tanjug
Vučić: Imamo velike probleme u energetici zbog suše i kotacija nafte, nadam se da nećemo morati da zaustavljamo rafineriju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da zbog suše i kotacija nafte imamo ogromne probleme u energetici ali da građani još ne moraju da brinu zbog toga.

Aleksandar Vučić tokom posete Republici Srpskoj, FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ MILOMIR SAVIĆ "Imamo probleme u rafineriji zbog nedostatka vode. Zakazan je krizni štab i radićemo sve što možemo. Nadam se da nećemo morati da zaustavljamo rafineriju. Za jedno dva ili tri dana nećemo imati plovan Dunav. Danas je plovan, ali morate da smanjujete gaz, odnosno teret, na 50 odsto", rekao je on novinarima kod spomen obeležja na Petrovačkoj cesti gde je zajedno sa predsednikom
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