Brzi, letnji ručak: Kremasta letnja testenina sa tikvicama, čeri paradajzom i fetom

Kurir pre 12 minuta
Brzi, letnji ručak: Kremasta letnja testenina sa tikvicama, čeri paradajzom i fetom

Tokom vrelih letnjih dana svi pribegavamo jednostavnim, a zastinim obrocima.

Niko ne želi da satima stoji uz vreo šporet i sprema ručak. Mi vam donosimo recept za pastu koja se lako pravi, a ukus je fantastičan. Trik je u tome što feta sir i malo vode od kuvanja testenine prave preukusan, kremast sos bez teške neutralne pavlake. Sastojci (za 2 osobe) 200–250 g testenine po izboru 1 manja mladih tikvica (isečena na tanke kolutove ili kockice) 150 g čeri paradajza (presečenog na polovine) 100–120 g feta sira 2 čena belog luka (sitno seckana)
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Brzi, letnji ručak: Kremasta letnja testenina sa tikvicama, čeri paradajzom i fetom

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