Jezive scene u Grčkoj, helikopter se nakon sudara pretvorio u buktinju. Otkriveno ko su žrtve: "Ovo bi mogao biti uzrok nesreće"

Kurir pre 5 sati  |  Prototema
Jezive scene u Grčkoj, helikopter se nakon sudara pretvorio u buktinju. Otkriveno ko su žrtve: "Ovo bi mogao biti uzrok…

Danski pilot i grčki koordinator jednog helikoptera su poginuli u sudaru dva helikoptera za gašenje požara u Grčkoj.

Britanski pilot i grčki koordinator drugog helikoptera su prebačeni u bolnicu gde se podvrgavaju snimanju i laboratorijskim testovima. Prema prvim informacijama, uzrok nesreće najverovatnije je ljudska greška. Vazduhoplovni inženjer i istražitelj vazdušnih nesreća Fedon Karaiosfidis dao je svoju prvu tehničku procenu uslova pod kojima su se dva helikoptera za gašenje požara sudarila u oblasti Psata. On od samog početka pojašnjava da je ovo početna procena
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