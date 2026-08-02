Jezive scene u Grčkoj, helikopter se nakon sudara pretvorio u buktinju. Otkriveno ko su žrtve: "Ovo bi mogao biti uzrok nesreće"

Danski pilot i grčki koordinator jednog helikoptera su poginuli u sudaru dva helikoptera za gašenje požara u Grčkoj.

Britanski pilot i grčki koordinator drugog helikoptera su prebačeni u bolnicu gde se podvrgavaju snimanju i laboratorijskim testovima. Prema prvim informacijama, uzrok nesreće najverovatnije je ljudska greška. Vazduhoplovni inženjer i istražitelj vazdušnih nesreća Fedon Karaiosfidis dao je svoju prvu tehničku procenu uslova pod kojima su se dva helikoptera za gašenje požara sudarila u oblasti Psata. On od samog početka pojašnjava da je ovo početna procena