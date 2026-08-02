Kragujevčanin uhapšen na plaži u Bečićima: Policija mu zaplenila marihuanu, kokain, vagu i evre na gomili (foto)

U cilju očuvanja stabilnog bezbednosnog ambijenta tokom turističke sezone, zaštite građana i turista, kao i suzbijanja svih oblika kriminaliteta, službenici Odeljenja bezbednosti Budva sproveli su planske aktivnosti usmerene na ciljanu kontrolu operativno interesantnih lica i ugostiteljskih objekata, uključujući i plažne barove na području Budve. Tom prilikom izvršene su ciljane kontrole u pet ugostiteljskih objekata, tokom kojih je kontrolisano 65 osoba, među