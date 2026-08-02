Mrvaljević upucan u potiljak, poznavao je ubicu?! Ovo je škaljarac koji je likvidiran u Nikšiću: Planirao ubistvo Belivuka, Lazović ga mučio i pretio silovanjem

Kurir pre 33 minuta  |  Vijesti)
Mrvaljević upucan u potiljak, poznavao je ubicu?! Ovo je škaljarac koji je likvidiran u Nikšiću: Planirao ubistvo Belivuka…

Za sada nepoznati ubica sa kačketom na glavi, prišao je sinoć oko 20 časova Nikšićaninu Jovanu Mrvaljeviću, a potom mu pucao u potiljak.

To su prvi podaci policije nakon što su sinoć zatekli beživotno telo Mrvaljevića, koji je ubijen u naselju Kapino polje, nadomak Nikšića. Pretpostavke inspektora su da je ubijeni Mrvaljević, koji je važio za visokopozicioniranog člana nikšićkog ogranka škaljarskog klana, moguće i znao osumnjičenog. Za sada se utvrđuje da li je reč o nastavku kriminalnog sukoba u višegodišnjem ratu klanova, a ne isključuje se mogućnost i da je ubistvo posledica unutrašnjeg sukoba u
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Prišao sa kačketom, pa mu pucao u potiljak! Otkriveni detalji brutalne likvidacije "škaljarca": Sumnja se da je Jovan…

Prišao sa kačketom, pa mu pucao u potiljak! Otkriveni detalji brutalne likvidacije "škaljarca": Sumnja se da je Jovan Mrvaljević poznavao ubicu

Blic pre 28 minuta
Napadač prišao sa leđa i pucao u potiljak: Detalji ubistva poznatog škaljarca u Nikšiću, policija na nogama

Napadač prišao sa leđa i pucao u potiljak: Detalji ubistva poznatog škaljarca u Nikšiću, policija na nogama

Mondo pre 23 minuta
Policija Crne Gore: Ubijen J.M. u mestu Kapino polje kod Nikšića

Policija Crne Gore: Ubijen J.M. u mestu Kapino polje kod Nikšića

Insajder pre 53 minuta
Član škaljarskog klana Jovan Mrvaljević ubijen hicem u potiljak kod Nikšića

Član škaljarskog klana Jovan Mrvaljević ubijen hicem u potiljak kod Nikšića

RTV pre 1 sat
Likvidacija u Nikšiću: Škaljarac ubijen hicem u potiljak

Likvidacija u Nikšiću: Škaljarac ubijen hicem u potiljak

B92 pre 1 sat
Policija i danas traga za ubicom Jovana Mrvaljevića, osumnjičenim da je spremao sačekušu za Belivuka

Policija i danas traga za ubicom Jovana Mrvaljevića, osumnjičenim da je spremao sačekušu za Belivuka

Telegraf pre 1 sat
Prišao mu sa kačketom i ispalio hitac u potiljak: Detalji likvidacije škaljarca Jovana Mrvaljevića u Nikšiću

Prišao mu sa kačketom i ispalio hitac u potiljak: Detalji likvidacije škaljarca Jovana Mrvaljevića u Nikšiću

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NikšićUbistvoSkaljarski klan

Ekonomija, najnovije vesti »

Proizvodnja na Đerdapu nikad manja: „Jedinica“ na 20, „dvojka“ na 30 odsto

Proizvodnja na Đerdapu nikad manja: „Jedinica“ na 20, „dvojka“ na 30 odsto

Nova ekonomija pre 3 minuta
Đedović Handanović: Proizvodnja u Đerdapu najmanja u istoriji, apel na građane da racionalno troše struju

Đedović Handanović: Proizvodnja u Đerdapu najmanja u istoriji, apel na građane da racionalno troše struju

Danas pre 8 minuta
Potražnja veća od ponude studentskog smeštaja u EU

Potražnja veća od ponude studentskog smeštaja u EU

Biznis.rs pre 13 minuta
Kako do turističkih vaučera

Kako do turističkih vaučera

Zoom UE pre 28 minuta
Dokle su stigle EU integracije Srbije?

Dokle su stigle EU integracije Srbije?

Bloomberg Adria pre 23 minuta