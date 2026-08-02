Mrvaljević upucan u potiljak, poznavao je ubicu?! Ovo je škaljarac koji je likvidiran u Nikšiću: Planirao ubistvo Belivuka, Lazović ga mučio i pretio silovanjem

Za sada nepoznati ubica sa kačketom na glavi, prišao je sinoć oko 20 časova Nikšićaninu Jovanu Mrvaljeviću, a potom mu pucao u potiljak.

To su prvi podaci policije nakon što su sinoć zatekli beživotno telo Mrvaljevića, koji je ubijen u naselju Kapino polje, nadomak Nikšića. Pretpostavke inspektora su da je ubijeni Mrvaljević, koji je važio za visokopozicioniranog člana nikšićkog ogranka škaljarskog klana, moguće i znao osumnjičenog. Za sada se utvrđuje da li je reč o nastavku kriminalnog sukoba u višegodišnjem ratu klanova, a ne isključuje se mogućnost i da je ubistvo posledica unutrašnjeg sukoba u