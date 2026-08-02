Pevačica iz Užica razneta sa 10 kilograma eksploziva! Scene sa mesta likvidacije i danas bude jezu, Tanja zbog nerešenih računa svog partnera platila glavom?

Prošla je 21 godina od ubistva koje je zauvek promenilo život jedne porodice i ostalo jedno od najtežih nerešenih poglavlja crne hronike u Užicu.

Pevačica Tanja Ćosić (34) ubijena je 1. avgusta 2005. godine u naselju Krčagovo, kada je njen automobil raznet eksplozivnom napravom postavljenom ispod vozila. Više od dve decenije kasnije, javnost i dalje nema odgovor ko je postavio bombu, ko je naručio likvidaciju i zbog čega je mlada žena morala da plati najvišu cenu. Tanja Ćosić bila je poznata Užičanima kao pevačica muzičkog sastava "Idila bend". Ljudi koji su je poznavali opisivali su je kao mirnu, dobrodušnu