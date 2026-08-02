Pogledajte gol kojim je IMT šokirao Partizan u Humskoj! Ovako nešto se ne viđa ni u igrici, odbrana crno-belih kao da ne postoji! video

Kurir pre 9 minuta
Pogledajte gol kojim je IMT šokirao Partizan u Humskoj! Ovako nešto se ne viđa ni u igrici, odbrana crno-belih kao da ne…
Derbi meč 3. kola Super lige Srbije odirgao se u Humskoj ulici, gde je Partizan pred svojim navijačima izgubio od IMT rezultatom 1:2. Strelac prvog gola za gostujući tim bio je Dušan Žagar. Žagar je ušao u šesnaesterac crno-belih i snažnim udarcem pogodio desni donji ugao gola golmana Krunića. Žagar se praktično prošetao 30-tak metara do trenutka kada je šutirao.
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