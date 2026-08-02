Pokušan atentat na Putinovog generala?! Žena aktivirala bombu u elitnom restoranu u Moskvi, na proslavi rođendana bili visoki državni i vojni zvaničnici?!

Kurir pre 16 minuta  |  The Sun/Preneo: V.M.)
Pokušan atentat na Putinovog generala?! Žena aktivirala bombu u elitnom restoranu u Moskvi, na proslavi rođendana bili visoki…

Prema navodima ruskih medija, u restoranu je u tom trenutku navodno održavana privatna proslava rođendana jednog ruskog generala, kojoj su prisustvovali visoki vojni i državni zvaničnici.

Ruske vlasti saopštile su da je napad izvela žena koja je nosila improvizovanu eksplozivnu napravu. U eksploziji su poginuli ona, jedan pripadnik obezbeđenja i jedan gost restorana. Svedoci navode da je veliki broj prisutnih zadobio teške povrede i da su scene nakon detonacije bile stravične. Prema pisanju ruskih medija, žena se predstavila kao kurir i pokušala da unese paket tvrdeći da se u njemu nalazi poklon. Obezbeđenje ju je zaustavilo radi pregleda, a
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