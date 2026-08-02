Prve reči Saše Ilića posle šokantnog poraza u Humskoj! Trener crno-belih o crvenom kartonu, pa se dotakao ozbiljnog problema!

Kurir pre 19 minuta
Prve reči Saše Ilića posle šokantnog poraza u Humskoj! Trener crno-belih o crvenom kartonu, pa se dotakao ozbiljnog problema!…

Trener Partizana Saša Ilić sumirao je utiske posle poraza Partizana od IMT u Humskoj ulici u sklopu 3. kola Super lige Srbije.

Kratak je bio trener crno-belih pred kamerama: "Čestitam rivalu na pobedi. Nepotrebno isključenje. Momci su dali maksimum, pritiskali. Imamo jedan ozbiljan problem, to je mladost. Ni iz čega primamo golove, lako ulaze u šanse. Tako je - kako je", rekao je Saša Ilić posle poraza u Humskoj. Golove za goste postigli su Dušan Žagar u 52. minutu i Orijom Lebi u 90+1. minutu. Jedini gol za crno-bele je postigao Milan Vukotić u 88. minutu. U četvrtom kolu Partizan gostuje
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

IMT sa igračem više slavio protiv Partizana, prva pobeda Radničkog

IMT sa igračem više slavio protiv Partizana, prva pobeda Radničkog

Radio sto plus pre 20 minuta
Partizan sa igračem manje poražen u Humskoj, IMT lider Superlige

Partizan sa igračem manje poražen u Humskoj, IMT lider Superlige

Newsmax Balkans pre 9 minuta
Partizan pred ključni evropski dvomeč poražen kod kuće od IMT-a

Partizan pred ključni evropski dvomeč poražen kod kuće od IMT-a

Euronews pre 20 minuta
VIDEO Pogledajte kako je Partizan poražen od IMT-a u sudijskoj nadoknadi: Užasna reakcija u odbrani odlučila pobednika

VIDEO Pogledajte kako je Partizan poražen od IMT-a u sudijskoj nadoknadi: Užasna reakcija u odbrani odlučila pobednika

Nova pre 20 minuta
Partizan sa igračem manje poražen u Humskoj: IMT pobedom nad crno-belima postao lider Superlige

Partizan sa igračem manje poražen u Humskoj: IMT pobedom nad crno-belima postao lider Superlige

Dnevnik pre 20 minuta
"Ko pobedi veliki Partizan, kako da bude nezadovoljan",

"Ko pobedi veliki Partizan, kako da bude nezadovoljan",

B92 pre 24 minuta
IMT pobedio Partizan u Humskoj u 91. minutu

IMT pobedio Partizan u Humskoj u 91. minutu

Politika pre 5 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Saša IlićPartizanIMTFk Partizan

Sport, najnovije vesti »

IMT iznenadio Partizan i odneo tri boda iz Humske

IMT iznenadio Partizan i odneo tri boda iz Humske

Danas pre 30 minuta
Sagovornici Danasa o napuštanju ideje o privatnim investitorima u FIFA: Fudbal jeste biznis, ali Infantino se ovog puta…

Sagovornici Danasa o napuštanju ideje o privatnim investitorima u FIFA: Fudbal jeste biznis, ali Infantino se ovog puta preigrao

Danas pre 1 sat
Britanski premijer: Infantino nije pravi čovek da vodi FIFA

Britanski premijer: Infantino nije pravi čovek da vodi FIFA

Danas pre 1 sat
Randal Kolo Muani ponovo u klubu iz Torina

Randal Kolo Muani ponovo u klubu iz Torina

Danas pre 2 sata
Kerim Alajbegović novi igrač Juventusa

Kerim Alajbegović novi igrač Juventusa

Danas pre 4 sati