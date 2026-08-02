Prve reči Saše Ilića posle šokantnog poraza u Humskoj! Trener crno-belih o crvenom kartonu, pa se dotakao ozbiljnog problema!…

Trener Partizana Saša Ilić sumirao je utiske posle poraza Partizana od IMT u Humskoj ulici u sklopu 3. kola Super lige Srbije.

Kratak je bio trener crno-belih pred kamerama: "Čestitam rivalu na pobedi. Nepotrebno isključenje. Momci su dali maksimum, pritiskali. Imamo jedan ozbiljan problem, to je mladost. Ni iz čega primamo golove, lako ulaze u šanse. Tako je - kako je", rekao je Saša Ilić posle poraza u Humskoj. Golove za goste postigli su Dušan Žagar u 52. minutu i Orijom Lebi u 90+1. minutu. Jedini gol za crno-bele je postigao Milan Vukotić u 88. minutu. U četvrtom kolu Partizan gostuje