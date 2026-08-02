Sočne psovke, spominjanje zatvora i obećanje! Danijel Rodrigez se oglasio posle brutalnih batina koje je dobio od Uroša Medića: "Znali smo za rizik, ali..."

Spektakularno UFC veče u glavnom gradu Srbije dobilo je najlepši mogući epilog.

Uroš Medić je u stilu brzinskog revolveraša patosirao Danijela Rodrigeza već u prvoj rundi, izazvavši pravu erupciju oduševljenja u krcatoj Beogradskoj areni i stavivši tačku na veličanstvenu noć u kojoj su srpski borci upisali čak pet pobeda. Dok je Medić ushićeno slavio veliki trijumf u društvu Aleksandra Rakića i srpskih košarkaških reprezentativaca, u taboru njegovog rivala vladala je potpuno drugačija atmosfera. Vidno frustrirani Amerikanac oglasio se ubrzo