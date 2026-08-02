Srbi u avgustu proslavljaju 5 krsnih slava: Obratite pažnju koje padaju na posni, a koje na mrsni dan

Kurir pre 9 sati  |  Religija.rs)
Srbi u avgustu proslavljaju 5 krsnih slava: Obratite pažnju koje padaju na posni, a koje na mrsni dan

Od Ilindana do Uspenja Presvete Bogorodice, vernici će tokom ovog meseca proslaviti neke od najpoštovanijih svetitelja, a posebnu pažnju obratiće na to da slavska trpeza bude pripremljena u skladu sa crkvenim pravilima.

Avgust je mesec u kojem pravoslavni vernici proslavljaju veliki broj značajnih praznika, među kojima se nalaze i neke od najpoštovanijih krsnih slava u srpskom narodu. Posebno mesto zauzimaju Sveti prorok Ilija, Sveta Marija Magdalena, Sveti velikomučenik Pantelejmon, Preobraženje Gospodnje i Uspenje Presvete Bogorodice, poznato kao Velika Gospojina. Prilikom pripreme slavske trpeze vernici posebnu pažnju obraćaju na to da li krsna slava pada u vreme posta. Avgust
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