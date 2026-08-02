"Svi su zdravi, biću na slatkim mukama" Dejan Stanković jasan pred meč Hapoela i Zvezde: Dosta nam je značilo odlaganje...

Fudbaleri Crvene zvezde u utorak, 4. avgusta, od 19.30, igraju prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv izraelskog Hapoela Ber Ševe.

Meč je na programu u Mađarskoj, a pred ovaj susret novinarima se obratio šef stručnog štaba Crvene zvezde, Dejan Stanković. U uvodu, Dejan Stanković je otkrio šta očekuje od meča. - Jedna zahtevna utakmica, protiv dobrog protivnika, koji želi da se nadigrava. Treba nam fokus, koncentracija i vera da možemo da idemo dalje. To je ono što sam ja shvatio tokom ovih par dana analize Ber Ševe. Stanković se potom osvrnuo na Hapoel i odgovorio je na pitanje da li će tom