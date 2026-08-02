Veštačka inteligencija postaje sve skuplja: Kompanije troše milijarde, investitori zabrinuti – da li je AI bum pod znakom pitanja?

Kurir pre 6 sati  |  Beta
Veštačka inteligencija postaje sve skuplja: Kompanije troše milijarde, investitori zabrinuti – da li je AI bum pod znakom…

Troškovi velikih kompanija koje se bave razvojem veštačke inteligencije (AI) rastu više nego što je ranije očekivano, javlja američka biznis TV mreža CNBC.

Skoro četiri godine nakon početka AI buma, svetski tehnološki giganti i dalje daju velika obećanja o budućnosti, dok veoma brzo troše novac. Prema podacima banke Goldman Saks, očekuje se da će potrošnja najvećih tehnoloških kompanija na tržištu na razvoj AI dostići 765 milijardi dolara ove godine, a iduće godine bi mogla da poraste na gotovo 1,2 hiljade milijardi dolara, navodi CNBC u analizi objavljenoj u petak. Kompanija Amazon je u četvrtak povećala prognozu
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