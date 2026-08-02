Građani u niškom naselju Pantelej, opet, protestovali zbog brze pruge

Građani iz Panteleja u Nišu opet su protestovali zbog planirane trase brze pruge koja bi trebalo da prođe kroz ovo naselje. -Veliki broj građana i dalje nije upoznat sa planovima.

Nastavljamo i sa protestima i sa prikupljanjem potpisa za peticiju protiv aktuelnog urbanističkog rešenje-poručili su građani iz Panteleja. Oni od nadležnih traže da razmotre alternativno rešenje koje ne podrazumeva prolazak teretnih vozova kroz naseljeni deo grada. -U toku prikupljanja potpisa ustanovili smo da mnogi stanovnici ovog dela Panteleja uopšte nisu znali da bi pruga trebalo da prolazi u njihovoj blizini. Rešili smo da napravimo malo buke kako bi se