Građani u niškom naselju Pantelej, opet, protestovali zbog brze pruge

Medijska kutija pre 1 sat  |  Vesna Torović
Građani u niškom naselju Pantelej, opet, protestovali zbog brze pruge

Građani iz Panteleja u Nišu opet su protestovali zbog planirane trase brze pruge koja bi trebalo da prođe kroz ovo naselje. -Veliki broj građana i dalje nije upoznat sa planovima.

Nastavljamo i sa protestima i sa prikupljanjem potpisa za peticiju protiv aktuelnog urbanističkog rešenje-poručili su građani iz Panteleja. Oni od nadležnih traže da razmotre alternativno rešenje koje ne podrazumeva prolazak teretnih vozova kroz naseljeni deo grada. -U toku prikupljanja potpisa ustanovili smo da mnogi stanovnici ovog dela Panteleja uopšte nisu znali da bi pruga trebalo da prolazi u njihovoj blizini. Rešili smo da napravimo malo buke kako bi se
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