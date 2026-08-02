Ministarka: Situacija je izazovna zbog niskog vodostaja Dunava, štedite struju

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je za RTS da situacija ostaje izazovna kada je vodostaj Dunava u pitanju, navodeći da je tokom celog maja, juna i jula zabeležena najniža proizvodnja na Đerdapu otkako je ova hidroelektrana puštena u rad.

Apelovala je na građane da štede struju. Tropske vreline ugrožavaju snabdevanje strujom u čitavoj Evropi, najteže je u Mađarskoj i Rumuniji, koje zbog manjka vode iz Dunava za hlađenje reaktora moraju da gase nuklearke. I Srbija u hidroelektrani Đerdap smanjuje proizvodnju. – Đerdap jedan je na 20 odsto proizvodnje, Đerdap dva na 30. Dotoci su najniži, odnosno 1.500 kubika u sekundi – navela je. Dodala je da su dotoci bili na tom nivou poslednji put 2003, a pre