2 vrata savijena u savršeno srce, jedno sićušno lice u sredini: Ceo internet se topi zbog ove savršene porodice

Mondo pre 17 minuta  |  Marina Cvetković
2 vrata savijena u savršeno srce, jedno sićušno lice u sredini: Ceo internet se topi zbog ove savršene porodice

Fotografije su zabeležile onaj retki "zlatni sat" o kom svaki zoološki vrt sanja: novorođeno mladunče žirafe, staro tek nekoliko sati i već na nogama, dok ga oba visoka roditelja dočekuju nežnim dodirima njuške.

Pogledajte kadrove koji su rastopili i najhladnija srca: Biologija iza ovog trenutka čini ga još neverovatnijim. Trudnoća žirafe traje oko 15 meseci, a mladunče dolazi na svet prilično dramatično - padom sa visine od skoro dva metra, jer ženke rađaju stojeći. U roku od samo jednog sata, beba već stoji na klecavim nogama i visoka je skoro dva metra, a već sledećeg dana može da trči. Ta čupava mala griva i te prevelike uši pripadaju stvorenju koje će jednog dana
Otvori na mondo.rs

Pročitajte još

Ona jedna knjiga za koju niste čuli

Ona jedna knjiga za koju niste čuli

Velike priče pre 17 minuta
"Zdravo, Grenland!": Trumpova opsesija ne jenjava - objavio bizarnu fotomontažu

"Zdravo, Grenland!": Trumpova opsesija ne jenjava - objavio bizarnu fotomontažu

Telegraf pre 4 sati
Ova policijska metoda je postala hit na internetu

Ova policijska metoda je postala hit na internetu

Auto blog pre 5 sati
(Foto) "Je l' ovo mrtvačnica?" Oglas za stan od 460 evra zapalio internet: Kada vidite pločice u sobi, sve će vam biti jasno

(Foto) "Je l' ovo mrtvačnica?" Oglas za stan od 460 evra zapalio internet: Kada vidite pločice u sobi, sve će vam biti jasno

Blic pre 5 sati
Gašenjem interneta Putin postigao izvestan uspeh, za jedan fenomen još nema odgovor: Ruski istraživački novinari pojašnjavaju…

Gašenjem interneta Putin postigao izvestan uspeh, za jedan fenomen još nema odgovor: Ruski istraživački novinari pojašnjavaju o čemu je reč

Danas pre 9 sati
Tramp podelio snimak iz Beograda: Transparent iz Arene stigao do predsednika SAD!

Tramp podelio snimak iz Beograda: Transparent iz Arene stigao do predsednika SAD!

Hot sport pre 6 sati
Većina australijskih tinejdžera koristi društvene mreže i nakon zabrane

Većina australijskih tinejdžera koristi društvene mreže i nakon zabrane

Radio 021 pre 7 sati

Ključne reči

Internetžirafazoološki vrt

Najnovije vesti »

Odisej je u stvari negativac

Odisej je u stvari negativac

Velike priče pre 52 minuta
Dejan Jović: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Dejan Jović: Ovo je moja lista 10 najboljih romana

Velike priče pre 17 minuta
Velike priče ove nedelje: Mnogo li je na ovu vrućinu?

Velike priče ove nedelje: Mnogo li je na ovu vrućinu?

Velike priče pre 47 minuta
Kako sam s gazda Jezdom pobegao iz Jugoslavije

Kako sam s gazda Jezdom pobegao iz Jugoslavije

Velike priče pre 32 minuta
Najveća turneja u istoriji koja je (namerno) zaobišla SAD

Najveća turneja u istoriji koja je (namerno) zaobišla SAD

Velike priče pre 27 minuta