2 vrata savijena u savršeno srce, jedno sićušno lice u sredini: Ceo internet se topi zbog ove savršene porodice

Fotografije su zabeležile onaj retki "zlatni sat" o kom svaki zoološki vrt sanja: novorođeno mladunče žirafe, staro tek nekoliko sati i već na nogama, dok ga oba visoka roditelja dočekuju nežnim dodirima njuške.

Pogledajte kadrove koji su rastopili i najhladnija srca: Biologija iza ovog trenutka čini ga još neverovatnijim. Trudnoća žirafe traje oko 15 meseci, a mladunče dolazi na svet prilično dramatično - padom sa visine od skoro dva metra, jer ženke rađaju stojeći. U roku od samo jednog sata, beba već stoji na klecavim nogama i visoka je skoro dva metra, a već sledećeg dana može da trči. Ta čupava mala griva i te prevelike uši pripadaju stvorenju koje će jednog dana