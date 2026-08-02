Beograđanka (37) uhapšena na plaži u Crnoj Gori: Velika akcija policije, "palo" više osoba

U Ulcinju u Crnoj Gori uhapšena su tri strana državljana zbog posedovanja narkotika, piše " RTCG".

U zajedničkoj akciji pripadnika Odeljenja bezbednosti Ulcinj i Komunalne policije Crne Gore kontrolisano je oko 330 gostiju na plažama i u ugostiteljskim objektima kada su uhapšena tri strana državljana - kod Beograđanke M.P. (37) i muškarca iz Sarajeva B.A. (24) pronađen je kokain. "Službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj i Komunalne policije Opštine Ulcinj nastavljaju zajedničke aktivnosti usmerene na očuvanje stabilnog bezbednosnog ambijenta kroz kontrole lica,