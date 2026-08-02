Danas slavimo Svetog Iliju Gromovnika: Veliki srpski svetac, ove stvari ne bi trebalo da radite

Mondo pre 49 minuta  |  Aleksandar Blagić
Danas slavimo Svetog Iliju Gromovnika: Veliki srpski svetac, ove stvari ne bi trebalo da radite

Srpska pravoslavna crkva ( SPC) danas slavi i obeležava Svetog proroka Iliju - Ilindan.

Sveti Ilija je veoma poštovan u pravoslavlju kao strog i nepokolebljiv propovednik etičkih vrednosti, prisutan je u Starom i u Novom zavetu kao prorok čije je osobine preuzelo hrišćanstvo dovodeći ga u vezu sa nastankom nove vere i novim Hristovim dolaskom. Prema predanju, Sveti Ilija je bio među prorocima koji su se na Tavoru poklonili Isusu Hristu na dan Preobraženja Gospodnjeg, kada se javio svojim učenicima sa poukama nove vere, pa se zato lik Svetog Ilije
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