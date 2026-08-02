Dejna Vajt poslao jasnu poruku posle Beograda: "Nadam se da se to više nikad neće ponoviti"

Predsednik UFC-a Dejna Vajt izneo je utiske posle održanih mečeva u Beogradskoj areni.

Dupke puna dvorana brojala je nešto manje od 19.000 navijača, ali među njima je bilo i onih čije ponašanje nije oduševilo čelnike ove organizacije. Zbog baklje koja je osvanula posle pobede Uroša Medića oglasio se i Dejna Vajt i izneo nadu da se nešto slično neće više ponoviti. "Nadam se da nikada neću videti baklje na UFC događaju ikada više", kratko je rekao Vajt u razgovoru sa medijima. Kad je u pitanju sam meč Uroša Medića, koji je do pobede došao 30 sekundi