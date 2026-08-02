Đorđe iz blindiranog "audija" izrešetao Kostu u autu sa detetom (2): Prve slike sa mesta pucnjave u Sarajevu (foto)

Mondo pre 2 sata  |  Aleksandar Blagić
Đorđe iz blindiranog "audija" izrešetao Kostu u autu sa detetom (2): Prve slike sa mesta pucnjave u Sarajevu (foto)

Večeras je u Sarajevu upucan Kosta Pandurević koji je završio u bolnici, dok policija traga za osumnjičenim Đorđem Ždralom, piše " ATV".

Ranjeni Pandurović nalazi se u bolnici "Srbija" nakon što je upucan sa najmanje dva hica. Pandurević je u trenutku pucnjave bio u automobilu marke "audi a6" sa svojim detetom koje ima dve godine. Na njega je, kako se sumnja, pucao Đorđe Ždrale koji je pucao iz svog automobila marke "audi a8" koji je blindiran. "Prve informacije sa terena ukazuju da je na Pandurevića pucano iz blindiranog automobila 'audi A8', stranih registarskih oznaka. Pandurević je nakon
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