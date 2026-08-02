Hapšenje na Horgošu zbog ratnog zločina na Kosovu 1999. godine: Policija uhvatila osumnjičenog na granici

Mondo pre 25 minuta  |  Mihajlo Sfera
Hapšenje na Horgošu zbog ratnog zločina na Kosovu 1999. godine: Policija uhvatila osumnjičenog na granici

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za otkrivanje ratnih zločina, u saradnji sa policijskim službenicima Službe za borbu protiv terorizma i Uprave granične policije, na graničnom prelazu Horgoš uhapsili su M.

M. (1981) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Sumnja se je on izvršio ovo krivično delo na štetu T. S. i S. S., 26. jula 1999. godine, u mestu Klobukar, na AP KiM. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden Javnom tužilaštvu za ratne zločine. BONUS VIDEO:
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Planirao dronom da unese pištolj u zatvor

Planirao dronom da unese pištolj u zatvor

Jugmedia pre 25 minuta
Na Horgošu uhapšen osumnjičeni za ratni zločin na Kosovu i Metohiji

Na Horgošu uhapšen osumnjičeni za ratni zločin na Kosovu i Metohiji

Sputnik pre 1 sat
Hapšenje na Horgošu, muškarac osumnjičen za ratni zločin

Hapšenje na Horgošu, muškarac osumnjičen za ratni zločin

RTS pre 25 minuta
Ko je Albanac uhapšen na Horgošu? Mustafa se tereti za ratni zločin nad Srbima, evo šta je radio u Klobukaru

Ko je Albanac uhapšen na Horgošu? Mustafa se tereti za ratni zločin nad Srbima, evo šta je radio u Klobukaru

Telegraf pre 40 minuta
Na Horgošu uhapšen osumnjičeni za ratni zločin na Kosovu 1999. godine

Na Horgošu uhapšen osumnjičeni za ratni zločin na Kosovu 1999. godine

N1 Info pre 1 sat
MUP: Na Horgošu uhapšen M.M. zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji 1999.

MUP: Na Horgošu uhapšen M.M. zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji 1999.

RTV pre 1 sat
Uhapšen na graničnom prelazu Horgoš zbog ratnog zločina na Kosovu

Uhapšen na graničnom prelazu Horgoš zbog ratnog zločina na Kosovu

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaHorgoš

Regioni, najnovije vesti »

Prva kragujevačka gimnazija deo projekta „Korak za budućnost“: Uspešno završena letnja škola u Mokroj Gori

Prva kragujevačka gimnazija deo projekta „Korak za budućnost“: Uspešno završena letnja škola u Mokroj Gori

InfoKG pre 0 minuta
U Rudaru posle uklanjanja divlje deponije uređuju javne površine

U Rudaru posle uklanjanja divlje deponije uređuju javne površine

Rešetka pre 0 minuta
Prestar za novi posao, premlad za penziju: Ko će zaposliti čoveka sa više od 50 godina?

Prestar za novi posao, premlad za penziju: Ko će zaposliti čoveka sa više od 50 godina?

InfoKG pre 1 sat
Nastup KUD Više od igre na Kraljevom trgu

Nastup KUD Više od igre na Kraljevom trgu

Zoom UE pre 50 minuta
Barcelona Gipsy balKan Orchestra večeras u Tripkovi

Barcelona Gipsy balKan Orchestra večeras u Tripkovi

Zoom UE pre 45 minuta