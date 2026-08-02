Preminuo čuveni Salvatore iz "Sopranovih": Glumac Vinsent Pastore otišao u 80. godini

Mondo pre 1 sat  |  Ana Živančević
Preminuo čuveni Salvatore iz "Sopranovih": Glumac Vinsent Pastore otišao u 80. godini

Zvezda serije "Sopranovi" Vinsent Pastore pronađen je mrtav u 80. godini.

Pristižu brojne poruke saučešća i počasti za voljenog glumca koji je oživeo kultni lik Salvatorea "Big Pussy". Vinsent je tokom duge i bogate karijere odigrao niz likova mafijaša na filmu i televiziji. Prema izvorima, komšija ga je pronašao mrtvog 1. avgusta u njegovom domu u Bronksu. Izveštaji navode da se Vinsent nije javljao tri dana pre nego što je pronađen u subotu. Okolnosti njegove smrti se trenutno istražuju. Pogledajte njegove fotografije: Njegov menadžer
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