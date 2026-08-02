Svet bio na ivici rata, pa usledio preokret: Oglasio se Tramp povodom sukoba sa Iranom, doneo radikalnu odluku

Mondo pre 43 minuta  |  Mihajlo Sfera
Svet bio na ivici rata, pa usledio preokret: Oglasio se Tramp povodom sukoba sa Iranom, doneo radikalnu odluku

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je planirani talas novih vojnih napada na Iran trenutno stavljen na čekanje usled napretka u postizanju diplomatskog sporazuma, prenosi agencija DPA.

Tramp je u subotu na platformi Truth Social saopštio da je odlaganje udara direktno uslovljeno brzim sklapanjem dogovora. Istakao je da su američke vojne snage bile spremne za udar punom snagom, ali su Iran i ostale države u regionu apelovale na Vašington da se uzdrži od akcije, s obzirom na to da su utvrđeni "parametri sporazuma". Prema Trampovim rečima, predloženi sporazum obuhvata dva ključna elementa: On je dodao i da bi Izrael u potpunosti poštovao ovaj
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