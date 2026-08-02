Teška nesreća kod Sopota: Muškarac (24) poginuo, njegov brat (22) u teškom stanju

Jedna osoba je poginula, a druga je teško povređena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 3.30 časova dogodila u mestu Nemenikuće, u Kosmajskoj ulici, na području opštine Sopot.

Prema prvim informacijama, automobil marke "fijat punto", kojim je upravljao M. Ž. (24), iz za sada neutvrđenih razloga sleteo je sa kolovoza i velikom silinom udario u betonsku ogradu porodične kuće. Vozač je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, dok je njegov brat, M. Ž. (22), koji se nalazio na mestu suvozača, zadobio teške telesne povrede i hitno je prevezen u Urgentni centar, gde mu se lekari bore za život. Po nalogu nadležnog tužilaštva, telo