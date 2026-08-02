Turčin (45) sleteo sa kolovoza i poginuo: Detalji jezive nesreće kod Batajnice

Sinoć oko 22.00 časa dogodila se teška saobraćajna nesreća na auto-putu Beograd - Novi Sad, na deonici između Banovaca i Batajnice, u kojoj je život izgubio muški vozač.

Događaj se odigrao u blizini benzinske pumpe kada je putničko vozilo iz za sada neutvrđenih razloga sletelo sa kolovoza. Prema prvim informacijama, poginuo je četrdesetpetogodišnji državljanin Turske U. T, koji se nalazio za volanom automobila marke "Pežo 3008" austrijskih registarskih oznaka. Lekarska ekipa Hitne pomoći, koja je ubrzo po pozivu stigla na mesto nesreće, mogla je samo da konstatuje smrt vozača. Telo preminulog prevezeno je na Institut za sudsku