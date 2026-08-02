Brnabić najavila sednicu Skupštine za kraj meseca i rekla da bi je radovala tužba Jasmine Paunović

N1 Info pre 30 minuta  |  Beta
Brnabić najavila sednicu Skupštine za kraj meseca i rekla da bi je radovala tužba Jasmine Paunović

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je danas da se naredna skupštinska sednica može očekivati krajem avgusta, jer je potrebno da se usvoje izmene i dopune zakona o sprečavanju korupcije.

Ona je na TV Prva rekla da je to u skladu sa preporukama Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR). "Čekamo njihove finalne komentare, ali već u ovoj prvoj interakciji su rekli da nacrt predstavlja veliko unapređenje", rekla je Brnabić. Ona je, govoreći o izborima, rekla da se građanima nude potpuno dve različite politike, "crna i bela". "Predsednik države Aleksadar Vučić putuje po Srbiji kako bi čuo od ljudi šta je potrebno, dok bi sa
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