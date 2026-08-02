Kragujevčanin uhapšen u Budvi, oduzeto mu 200 grama marihuane i pakovanja kokaina

Uprava policije Crne Gore saopštila je danas da je na plaži Bečići kod državljanina Srbije M.M. iz Kragujevca, sa boravkom u Budvi, pronađeno i oduzeto oko 200 grama marihuane, sedam pakovanja kokaina, vaga za precizno merenje i 1.320 evra za koje se sumnja da potiču od prodaje narkotika.

Nakon kriminalističke obrade, M.M. je po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je saopštila i da je tokom kontrole V.F. (35) i N.Dž. (19), takođe državljana Srbije, pronađena marihuana. Zbog prekršaja je uhapšen N.Dž, dok je protiv V.F. podneta prekršajna prijava Sudu za prekršaje u Budvi. Uprava policije navela je