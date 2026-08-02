Ministarka pozvala građane da racionalno troše struju: Najniža proizvodnja na Đerdapu od kad je pušten u rad

N1 Info pre 33 minuta  |  RTS
Ministarka pozvala građane da racionalno troše struju: Najniža proizvodnja na Đerdapu od kad je pušten u rad

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je za RTS da situacija ostaje izazovna kada je vodostaj Dunava u pitanju, navodeći da je tokom celog maja, juna i jula zabeležena najniža proizvodnja na Đerdapu otkako je ova hidroelektrana puštena u rad.

Apelovala je na građane da štede struju. Tropske vreline ugrožavaju snabdevanje strujom u čitavoj Evropi, najteže u Mađarskoj i Rumuniji, koje zbog manjka vode iz Dunava za hlađenje reaktora moraju da gase nuklearke. I Srbija u hidroelektrani Đerdap smanjuje proizvodnju, prenosi RTS. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je za RTS da situacija ostaje izazovna kada je vodostaj Dunava u pitanju, navodeći da je tokom celog maja, juna i
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