Pravoslavni vernici danas slave Svetog Iliju - upoznajte običaje ovog praznika

Proslavljanje Svetog Ilije ukorenjeno je duboko u tradiciju srpskog naroda, ali i mnogo šire.

Pominje se u Talmudu, Bibliji i Kuranu. Pravoslavni vernici danas obeležavaju praznik starozavetnog proroka i novozavetnog svetitelja Ilije. Reč je o jednom od najpoštovanijih svetitelja među Srbima. Smatra se da je prelaskom na hrišćanstvo, srpski narod osobine starog boga Peruna, koji je upravljao munjama i gromovima, pripisao Svetom Iliji. Zbog toga veliki broj običaja i verovanja potiče još iz predhrišćanskog vremena, a Sveti Ilija se još naziva i “Gromovnik”,