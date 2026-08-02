U Ulcinju uhapšena državljanka Srbije, kod nje pronađen kokain

N1 Info pre 5 sati  |  FoNet
U Ulcinju uhapšena državljanka Srbije, kod nje pronađen kokain

Državljanka Srbije iz Beograda M.P. (37) uhapšena je u Ulcinju nakon što je kod nje pronađen kokain, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj i Komunalne policije opštine Ulcinj tokom noći su sproveli kontrole plaža i ugostiteljskih objekata, tokom kojih je kontrolisano oko 330 gostiju, saopštio je crnogorski MUP. Na jednoj od plaža kontrolisana su M.P (37) iz Beograda, državljanka Srbije, i B.A (24) iz Sarajeva, državljanin Bosne i Hercegovine, kod kojih je pronađen kokain. Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji je
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

MUP: Na Horgošu uhapšen M.M. zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji 1999.

MUP: Na Horgošu uhapšen M.M. zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji 1999.

RTV pre 3 sata
Beograđanka uhapšena na plaži u Crnoj Gori! Sa njom "pao" i muškarac iz "BiH", evo zbog čega joj je policija stavila lisice na…

Beograđanka uhapšena na plaži u Crnoj Gori! Sa njom "pao" i muškarac iz "BiH", evo zbog čega joj je policija stavila lisice na ruke

Blic pre 3 sata
Beograđanka uhapšena na crnogorskoj plaži, pored nje "pao" i Bosanac: Evo zbog čega su im stavljene lisice na ruke

Beograđanka uhapšena na crnogorskoj plaži, pored nje "pao" i Bosanac: Evo zbog čega su im stavljene lisice na ruke

Kurir pre 3 sata
Švajcarac pokušao da podmiti srpske policajce! Nudio novac da izbegne kaznu za saobraćajni prekršaj na auto-putu kod Kraljeva…

Švajcarac pokušao da podmiti srpske policajce! Nudio novac da izbegne kaznu za saobraćajni prekršaj na auto-putu kod Kraljeva, odmah ga uhapsili

Blic pre 4 sati
Kragujevčanin uhapšen u Budvi: Policija zaplenila marihuanu, kokain i novac

Kragujevčanin uhapšen u Budvi: Policija zaplenila marihuanu, kokain i novac

iKragujevac pre 4 sati
Državljanka Srbije uhapšena u Ulcinju

Državljanka Srbije uhapšena u Ulcinju

Danas pre 4 sati
Kragujevčanin uhapšen u Budvi jer je prodavao drogu, našli mu i kesu punu para

Kragujevčanin uhapšen u Budvi jer je prodavao drogu, našli mu i kesu punu para

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraBosnaHercegovinaSarajevoBosna i HercegovinaKokainUlcinjTužilaštvoMUP

Regioni, najnovije vesti »

Voz ne stiže, a vozači prolaze preko prelaza između spuštenih rampi i crvenog svetla

Voz ne stiže, a vozači prolaze preko prelaza između spuštenih rampi i crvenog svetla

Jugmedia pre 12 minuta
Delić (SRCE): Da zdravstveni sistem postane jedna funkcionalna i ekonomska celina

Delić (SRCE): Da zdravstveni sistem postane jedna funkcionalna i ekonomska celina

N1 Info pre 22 minuta
Izgoreo automobil advokatice iz Leskovca- minuti odlučivali o eksploziji (video)

Izgoreo automobil advokatice iz Leskovca- minuti odlučivali o eksploziji (video)

Jugmedia pre 38 minuta
Jedinstveni zdravstveni sistem i dobre plate za lekare – to je recept za ozdravljenje srpskog zdravstva

Jedinstveni zdravstveni sistem i dobre plate za lekare – to je recept za ozdravljenje srpskog zdravstva

Ozon press pre 18 minuta
Studenti u Dubovu i Žitorađi naišli na odličan prijem

Studenti u Dubovu i Žitorađi naišli na odličan prijem

Prokuplje press pre 23 minuta