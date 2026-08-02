Vučić: Srpski narod na Kosovu je izložen "jezivom teroru"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da srpski narod na Kosovu i Metohiji izložen "jezivom teroru i svakog dana izmišljaju nešto protiv njih" iz Prištine, dok, naglasio je, svet ćuti na stradanje pravoslavnih hrićšana jer su to sami zamesili. "Ali ničija (sveća) - pa ni ovih što terorišu naš narod na Kosovu i Metohiji nije gorela do zore", rekao je rekao je Vučić, prilikom obilaska manastira Rmanj, u Federaciji Bosne i Hercegovine, gde ga je dočekao