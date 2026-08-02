Srbija pod uticajem snažnog toplotnog talasa i visokih temperatura

Naslovi.ai pre 19 minuta
Srbija pod uticajem snažnog toplotnog talasa i visokih temperatura

RHMZ izdao upozorenje na ekstremne vrućine koje će potrajati tokom prve dekade avgusta, a vrhunac se očekuje sredinom nedelje.

Srbiju je zahvatio snažan toplotni talas sa temperaturama koje dostizaju 38 stepeni, dok se krajem nedelje očekuje vrhunac sa vrednostima oko 40 stepeni. Na snazi je crveni meteoalarm za pojedine regione. Nova Blic N1 Info

Najviša temperatura u podne zabeležena je u Somboru, Kikindi i Ćupriji, dok su nadležni pozvali građane na oprez i izbegavanje sunca u najtoplijem delu dana. Newsmax Balkans N1 Info N1 Info

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