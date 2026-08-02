Tramp odložio napade na Iran, Teheran negira dogovor, nove žrtve u Gaze

Naslovi.ai pre 1 sat

Američki predsednik uslovljava prekid napada sporazumom, Iran demantuje otvaranje moreuza, a konflikti u Gazi nastavljaju se novim žrtvama.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da odlaže planirane vojne napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne diplomatski dogovor koji bi obuhvatio otvaranje Ormuskog moreuza i prekid nuklearne pretnje. N1 Info Beta Insajder Slobodna Evropa Danas

Iranska poluzvanična agencija Fars i izvori iz pregovaračkog tima negirali su navode da je postignut bilo kakav dogovor o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza. Insajder Politika Blic

Ministarstvo zdravlja u Gazi saopštilo je da se broj poginulih Palestinaca približio cifri od 75.000, dok je u novim izraelskim napadima stradalo još najmanje 11 ljudi. RTS RTV