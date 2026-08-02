Tramp odložio napade na Iran uz uslov postizanja sporazuma, Teheran negira dogovor

Naslovi.ai pre 17 minuta
Tramp odložio napade na Iran uz uslov postizanja sporazuma, Teheran negira dogovor

Američki predsednik navodi da su okviri sporazuma postignuti, dok iranska strana demantuje navode o otvaranju Ormuskog moreuza.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da odlaže planirane vojne napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne diplomatski dogovor koji bi obuhvatio otvaranje Ormuskog moreuza i prekid nuklearne pretnje. N1 Info Beta Insajder Slobodna Evropa Danas

Sa druge strane, iranska poluzvanična agencija Fars i izvori iz pregovaračkog tima negirali su navode da je postignut bilo kakav dogovor o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza. Insajder RTS Politika

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