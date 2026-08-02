Tramp odložio napade na Iran uz uslov postizanja sporazuma, Teheran negira dogovor

Naslovi.ai pre 17 minuta

Američki predsednik navodi da su okviri sporazuma postignuti, dok iranska strana demantuje navode o otvaranju Ormuskog moreuza.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da odlaže planirane vojne napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne diplomatski dogovor koji bi obuhvatio otvaranje Ormuskog moreuza i prekid nuklearne pretnje. N1 Info Beta Insajder Slobodna Evropa Danas

Sa druge strane, iranska poluzvanična agencija Fars i izvori iz pregovaračkog tima negirali su navode da je postignut bilo kakav dogovor o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza. Insajder RTS Politika