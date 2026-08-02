Rasim Ljajić obrazložio ostavku: „Ne mogu da se posvetim stranci“

Nekadašnji potpredsednik Vlade Srbije, Rasim Ljajić objasnio je zašto je u julu ove godine podneo ostavku na mesto predsednika Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS), piše Nova.rs.

Osim što je bio na čelu SDPS-a, kako kaže Ljajić, obavljao je i druge funkcije, zbog kojih nije mogao u potpunosti da se posveti stranci. Najviše vremena mu, ističe on, oduzima posao oko Partizana. „Kad sam otišao u Partizan, zamrzao sam sve dužnosti u stranci. Međutim sada je situacija takva da za predstojeće izbore, za koje ne znamo kad će biti, ali je izvesno da hoće, stranka mora da se sprema. Mora da se radi punim gasom, a ne na pola. Ja sam angažovan na