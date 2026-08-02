Veliki šumski požari širom Grčke, uništeno 100 kuća blizu Atine

Nedeljnik pre 3 sata
Veliki šumski požari širom Grčke, uništeno 100 kuća blizu Atine

Vatrogasci u Grčkoj danas su se borili sa velikim šumskim požarom koji je uništio više od 100 kuća severozapadno od Atine, dok su delovi Kefalonije evakuisani takođe zbog požara.

Jaki vetrovi koji su raspirivali požar kod Porto Germena u Korintskom zalivu su se smirili, iako je vatra prešla preko planine ka jugu i stigla do naselja Veniza i vojnog poligona, gde je dovela do eksplozija neaktiviranih naprava, prenosi agencija Rojters (Reuters). Raspoređeno je skoro 500 vatrogasaca sa vozilima, teškim mašinama i letelicama, uz pojačanja iz Francuske i Rumunije. Procena da je uništeno 100.000 hektara zemljišta Grčki dnevni list „Prototema“
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