(Foto) Vučić: Rafinerija Pančevo će možda morati da obustavi rad zbog niskog vodostaja Dunava

Newsmax Balkans pre 5 minuta  |  Newsmax Balkans
(Foto) Vučić: Rafinerija Pančevo će možda morati da obustavi rad zbog niskog vodostaja Dunava

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će zbog niskog vodostaja Dunava Rafinerija Pančevo možda morati privremeno da prekine rad.

"Četiri su procesa za koja su nam Dunav i voda potrebni. Mnogo problema imamo. Radićemo sve što možemo i nadam se da nećemo morati da zaustavimo Rafineriju. Ako budemo morali da zaustavimo, za jedno dva-tri dana nećemo imati plovan Dunav", rekao je Vučić novinarima na Petrovačkoj cesti. On je rekao da je Dunav plovan, ali da je potrebno da se teret smanji na 50 odsto. "Istrpećemo bezbroj ekonomskih problema i ponovno zaustavljanje Rafinerije, ne daj Bože. Nadam se
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