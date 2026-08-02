Mađar: Neviđena energetska kriza, nuklearka Pakš bi mogla da bude zatvorena duže od mesec dana

Jedina mađarska nuklearna elektrana Pakš mogla bi da bude zatvorena duže od mesec dana, zbog pada nivoa Dunava, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar.

Peter Mađar je za televiziju RTL rekao da predstoji pet najzahtevnijih dana, zbog pada nivoa Dunava, i da je neposredni prioritet prevazilaženje ove krize, prenosi MTI. On je dodao da se nakon toga moraju izvući lekcije, i da Mađarska mora da počne sa ulaganjima u razvoj energije vetra. Mađarski premijer je naveo da je danas u 1.30 sati ugašena pretposlednja turbina u nuklearnoj elektrani, i da je proizvodnja električne energije smanjena sa 2.000 megavata (MW) na